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Евгений Кузнецов выступит на автограф-сессии с игроками «Вашингтона»

Евгений Кузнецов выступит на автограф-сессии с игроками «Вашингтона»
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Российский нападающий Евгений Кузнецов выступит на публичной автограф-сессии вместе с игроками «Вашингтон Кэпиталз» Джоном Карлсоном и Логаном Томпсоном на мероприятии, организованном Prince Frederick Chrysler Jeep Dodge RAM (PFCJDR), сообщает Russian Machine Never Breaks.

Prince Frederick Chrysler Jeep Dodge RAM (PFCJDR) — это автосалон, расположенный в Принс-Фредерике, штат Мэриленд, США. Он занимается продажей новых и подержанных автомобилей.

Ранее в СМИ появилась информация о желании Кузнецова вернуться в НХЛ. В минувшем сезоне 33-летний нападающий выступал за СКА. В прошлом регулярном сезоне КХЛ Кузнецов провёл лишь 39 матчей из-за различных травм и набрал 37 (12+25) очков. Напомним, Кузнецов выступал в НХЛ за «Вашингтон Кэпиталз» с 2014 по 2024 год и стал в его составе обладателем Кубка Стэнли.

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