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Капризов может получить от «Миннесоты» контракт с зарплатой $ 15 млн в год — Серавалли

Капризов может получить от «Миннесоты» контракт с зарплатой $ 15 млн в год — Серавалли
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Известный журналист и инсайдер Фрэнк Серавалли поделился мнением о ходе переговоров между «Миннесотой Уайлд» и российским нападающим Кириллом Капризовым, предположив, какой контракт может получить россиянин по итогам сделки.

«Я полагаю, что Кирилл Капризов получит контракт, который будет превышать тот, что Леон Драйзайтль подписал с «Эдмонтон Ойлерз». Я бы оценивал это как восьмилетний контракт с $ 15 млн за сезон. Это всего лишь предположение. В любом случае, это будет значительный контракт, самый крупный в истории «Миннесоты Уайлд». Так что можете рассчитывать на это. И, конечно, они активно работают над этой сделкой», — приводит слова Серавалли Gone Puck Wild со ссылкой на видеоотчёт инсайдера на YouTube-канале Bleacher Report.

Действующее соглашение 28-летнего форварда с «дикарями» рассчитано до 30 июня 2026 года. Текущая зарплата россиянина составляет $ 9 млн.

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