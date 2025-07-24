Защитник «Питтсбурга»: всё время, что провёл в «Баффало», я чувствовал себя потерянным

Защитник «Питтсбург Пингвинз» Коннор Клифтон заявил, что испытывал психологические проблемы при игре за «Баффало Сэйбрз», где он провёл два предыдущих сезона. В межсезонье игрок обороны был обменян в «Питтсбург».

«Я был не слишком доволен ситуацией. Знаете, я был совершенно не в себе. Я бы даже не сказал, что только в прошлом году. На самом деле, последние два года. Мне кажется, моя игра как будто замерла. Было много психологических проблем. Два года назад тоже было несколько сбоев. Так что, думаю, всё время, что я провёл в «Баффало», я чувствовал себя потерянным. Опять же, смена обстановки, мне позвонили и сказали, что я буду играть за «Питтсбург Пингвинз». Я был очень рад этим переменам. Я хочу вернуться к себе прежнему, к своей игре и к тому влиянию, которое я оказываю на игру», — цитирует Клифтона Pittsburgh Hockey Now.