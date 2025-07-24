«Тяжёлое, но не смертельное решение». Гендиректор «Авангарда» о расторжении Ткачёва

Генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков прокомментировал расторжение действующего пятилетнего контракта с нападающим Владимиром Ткачёвым.

«Тема особая, деликатная и трогательная для меня. Первый игрок в хоккее, контракт с которым я подписал в 2023 году в Сочи, на сборах команды. Тогда муссировалась тема с его возможным отъездом в НХЛ (правда или нет — не знаю), но решили, что такого хоккеиста упускать нельзя: тренер планировал строить команду вокруг Володи и его связки с Ридом Буше. Договорились. Подписали. Не жалел ни разу.

2024. Тяжёлая травма Володи оказалась триггером ко многим последующим процессам, включая резкие перемены в клубе и команде, когда сезон начал заваливаться. С учётом пропуска сезона и потолка зарплат договорились изменить условия контракта — спасибо парню, что пошёл навстречу, и мы продлили сотрудничество ещё на год. Не жалел ни разу.

Но в спорте так бывает. И не редко. И нет никаких конфликтов. Есть тактика, подходы, тренерское видение. Наш тренер в приоритет ставит наличие центральных нападающих. Если мы могли бы предоставить сильных центров без необходимости расставаться с Ткачёвым — было бы именно так. Поэтому и искали, и пытались весь пазл сложить. Не получилось. Да, просили Владимира сгонять в Канаду и поговорить с тренером. Спасибо ему — он был готов. А что тут непонятного? Если есть недопонимание, если есть вопросы – что может быть лучше прямого диалога с глазу на глаз? Зачем тянуть? Тащить вопросы на сбор? Гораздо лучше начать сезон без наследия прошлого сезона, всё выяснить и проговорить.

Когда в итоге стало очевидно, что решение только одно — непростое, тяжёлое, но не смертельное ни для кого (не было сомнений, что Владимир найдёт команду минут за 10) — поступили как поступили. Это всё рабочие моменты, просто работа у нас такая, особенная: и у менеджеров, и у хоккеистов», — написал Чистяков в своём телеграм-канале.