Гендиректор «Авангарда» — об уходе Блэкера: приходится принимать непопулярные решения

Генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков высказался о расторжении соглашения с канадским защитником Джесси Блэкером. Контракт был расторгнут по соглашению сторон без выплаты компенсации. Канадский игрок обороны числился в клубе всего полтора месяца.

«Тоже тема тонкая для меня. Я лично, когда у нас не было генменеджера, возился с этим переходом. Много и долго общался с агентом, договаривался и был искренне рад, когда всё получилось. Безусловно, не сам я придумал пригласить к нам Джесси: кандидатуру одобрил тренерский штаб, всё было сделано как положено. Но разве можно отказываться от возможности сделать команду ещё сильнее, пусть пока и в теории, если такие варианты появляются?

Но, опять же, надо учитывать те ограничения, которые есть в КХЛ: не будь их — играл бы у нас и Джесси, и те, кого бы пригласили после подписания Блэкера. Но это невозможно. Появился новый игрок, по которому велась работа. Но до этого хоккеист сомневался, а тут всё-таки внял нашим доводам и согласился — значит, приходится принимать непопулярные решения. Делать и верить, что время покажет, насколько правильными они были. Спасибо Джесси, спасибо его представителю Дмитрию за понимание и конструктивную позицию», — написал Чистяков в своём телеграм-канале.

Сразу после расторжения контракта с «Авангардом» Блэкер подписал двухлетнее соглашение с бывшим клубом «Автомобилистом».