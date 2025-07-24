Плющев раскритиковал главного арбитра КХЛ Анисимова, похвалившего судейство в лиге

Заслуженный тренер России Владимир Плющев критически оценил высказывания главного арбитра КХЛ Алексея Анисимова, заявившего, что судейство в КХЛ находится на очень высоком уровне и во многих аспектах опережает НХЛ и европейские лиги.

«С большим удовольствием прочитал интервью главного арбитра КХЛ, забавное чтиво. Жаль, что в наше время не выходят юмористические издания «Мурзилка» или «Крокодил». На фоне нашего главного арбитра все лучшие комики этих изданий отдыхают. Там много юморесок. Первая и главная – судейство в КХЛ, оказывается, чуть ли не на высшем уровне, на «четвёрку» с плюсом», европейские лиги на нашем фоне отдыхают. А арбитраж несчастной НХЛ, как я понял, наши люди с тремя классами образования уже готовы взять на поруки (смеётся). Эти, извините за выражение, тезисы рассчитаны, видимо, на людей с памятью рыбки гуппи.

Совсем недавно завершился плей-офф КХЛ, в каждом раунде которого были судейские скандалы. Очень неровным был арбитраж и в регулярном чемпионате, причём профессиональные судьи в нём отодвигались на второй план, а подтягивались те, кто работает в стиле «чего изволите», то есть удобные для руководства люди. Все профессионалы это прекрасно помнят. Но много ли их осталось в нашем хоккее?» — цитирует Плющева Russia-Hockey.