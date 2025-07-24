«Чувствовал себя как дома». Американец Робинсон тепло попрощался с болельщиками «Трактора»

Бывший нападающий «Трактора» Чарльз Робинсон поблагодарил клуб и болельщиков челябинского клуба за поддержку. Американский форвард покинул клуб по семейным обстоятельствам и вернулся в Северную Америку.

«Спасибо! Спасибо за два невероятных года, которые я буду помнить всю жизнь. Как и любой североамериканец, впервые приезжающий в КХЛ, я переживал, потому что не знал, чего ожидать. Но по приезде в Челябинск я сразу же почувствовал эту любовь. Мне посчастливилось играть во многих командах на протяжении карьеры, но могу честно сказать, что ничто не сравнится с этой хоккейной страстью и любовью от Челябинска.⠀

Благодаря вам я чувствовал себя как дома с самого первого матча. И, будучи на арене или в своих любимых местах, я чувствовал поддержку в отношении себя и команды, что буду помнить всегда. Я надеюсь, что как игроку мне удалось соответствовать ожиданиям «Трактора» и города. Для меня было честью надевать чёрно-белое джерси в прошедших двух сезонах.⠀

По личным причинам я принял решение провести этот сезон дома с семьёй, но буду продолжать поддерживать команду и надеюсь увидеть, как «Трактор» сделает оставшийся шаг для победы в Кубке Гагарина! Я буду хранить у сердца друзей и все памятные моменты, которые приобрёл за последние два сезона. Спасибо всем, кого я встретил на этом пути, желаю вам всего наилучшего и любви!» — цитирует Робинсона пресс-служба клуба.

За время игры в столице Южного Урала Робинсон провёл 147 матчей и отметился 54 (32+22) очками за результативность при показателе полезности «+11». Вместе с «Трактором» нападающий завоевал два комплекта медалей — бронзу в сезоне-2023/2024 и серебро в чемпионате-2024/2025.