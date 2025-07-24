Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Дядя Матвея Мичкова рассказал об отпуске хоккеиста в России

Дядя Матвея Мичкова рассказал об отпуске хоккеиста в России
Комментарии

Дядя форварда «Филадельфии Флайерз» Матвея Мичкова рассказал, как нападающий посетил бабушку во время юбилея. Российский хоккеист проводит отпуск в России. Ранее он принял участие в «Матче года» между российскими звёздами НХЛ и КХЛ.

«В России Матвей уже давно. Матвей был в Москве, потом в Питере, затем приехал в Пермь и в Кунгур несколько раз приезжал. Мы встречались с ним! Это очень душевная встреча была: у бабушки был юбилей – 75 лет, Матвей тоже приезжал, мы все вместе общались. Сейчас, если не ошибаюсь, он снова в Питер уехал. О его дальнейших планах ничего сказать не могу, у него контракт, есть агенты, которые не всегда приветствуют интервью со СМИ», – цитирует Амира Наримановича «Комсомольская правда».

Материалы по теме
«Я думаю, блин, капец, куда я попал?» Матвей Мичков — о дебюте в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android