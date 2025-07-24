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«Авангард» проведёт тренировки в смешанных составах с омскими клубами ВХЛ и МХЛ

«Авангард» проведёт тренировки в смешанных составах с омскими клубами ВХЛ и МХЛ
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«Авангард» намерен провести тренировки в смешанных составах с фарм-клубом ВХЛ «Омские Крылья». Таким образом, главный тренер «Авангарда» Ги Буше понаблюдает за работой омской команды ВХЛ, а Луи Робитайл – за КХЛ. Тренеры и руководство смогут оценить взаимодействие хоккеистов и их уровень.

«Мы формируем единый стандарт качества, и тон ему, конечно, задаёт Ги Буше, направляя по всей вертикали. И главная задача – чтобы максимальное количество воспитанников академии, пройдя через эту воронку, оказались через год-два-три в главной команде. ⁠К сборам «Авангарда» мы планируем привлечь ряд хоккеистов из «Омских Крыльев» и «Омских Ястребов». Луи Робитайл и Михаил Бирюков делятся своими впечатлениями об игроках, плюс я сам наблюдаю за тренировочным процессом команд», – цитирует генерального менеджера «Авангарда» Алексея Сопина пресс-служба клуба.

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