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Крикунов скептически оценил перспективы Кузнецова вновь хорошо заиграть в НХЛ

Крикунов скептически оценил перспективы Кузнецова вновь хорошо заиграть в НХЛ
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Бывший тренер сборной России Владимир Крикунов сомневается, что нападающий Евгений Кузнецов сможет вновь заиграть в НХЛ. На данный момент хоккеист ищет варианты трудоустройства в клубах НХЛ. Прошлый сезон Кузнецов провёл в составе СКА.

«По своему уровню мастерства Кузнецов по-прежнему соответствует уровню НХЛ. И в лучших своих матчах за СКА в прошлом сезоне он показывал, что по-прежнему является мастером. Другое дело, что Евгений был очень нестабилен. К тому же реакция и скорость принятия решений у него не те, что в лучшие годы. Это нормально – не все могут всю жизнь играть на высоком уровне и долго держаться в лидерах, как Овечкин.

Поэтому сомневаюсь, что Кузнецов сможет заиграть в НХЛ. Допускаю, что клуб он там себе найдёт, но заиграет на былом уровне вряд ли. А в КХЛ ещё может преуспеть», – цитируют Крикунова «Известия».

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