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Нападающий Никита Попугаев расторг контракт с «Ладой»

Нападающий Никита Попугаев расторг контракт с «Ладой»
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Нападающий Никита Попугаев покидает «Ладу». Как сообщает пресс-служба тольяттинского клуба, контракт с 26-летним нападающим расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Состав автозаводцев Попугаев пополнил летом 2023 года в результате обмена с петербургским СКА и спустя пару месяцев стал автором первой заброшенной шайбы «Лады» после возвращения в КХЛ. В прошлом сезоне нападающий провёл 38 матчей и набрал 20 (13+7) очков при показателе полезности «-5», пропустив половину регулярного чемпионата из-за травмы.

Всего в КХЛ Попугаев провёл 197 матчей, в которых набрал 62 (36+26) очка при показателе полезности «+4».

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