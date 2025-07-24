Плющев: длинные контракты в КХЛ превратились в филькину грамоту, об игроков вытирают ноги

Заслуженный тренер России Владимир Плющев критически оценил расторжение контрактов «Авангардом» с игроками, с которыми недавно были подписаны соглашения. Также Плющев негативно высказался об уходе из КХЛ подмосковного «Витязя» и переезде «Куньлуня» в Санкт-Петербург.

«Смотрите, какие безобразия происходят в КХЛ с контрактами, когда людей просто так снимают с многолетних контрактов или расторгают, не дав сыграть даже одного матча! А что происходит в Подмосковье, которое за одно лето потеряло все клубы КХЛ! Я уже не вспоминаю про драфт НХЛ, где наши хоккеисты просто провалились.

Больных тем – множество. Но лига предпочитает или ничего не замечать, или спать. Да и как иначе, если там люди сидят одновременно чуть ли не на трёх стульях, на самых хлебных точках — Москве, Подмосковье, Сочи. А потом мы удивляемся, что Подмосковье лишилось всех клубов КХЛ…

Послушайте, над нами все смеются – длинные контракты превратились в филькину грамоту, об игроков вытирают ноги. И вот получаем последнее заявление лиги по поводу расторжений в Омске – в стиле «ребята, давайте жить дружно». В этом заявлении – вся наша вялость, весь наш сон», — цитирует Плющева Russia-Hockey.