«Рад новому вызову. Будет весело». Перри поделился ожиданиями от игры за «Лос-Анджелес»

40-летний нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Кори Перри поделился ожиданиями от игры за калифорнийский клуб. Соглашение подписано сроком на один год, заработная плата игрока составит $ 3,5 млн.

«Это ещё одна новая глава, и я очень рад. И это место я знаю очень хорошо. Играя в Калифорнии за «Анахайм» 14 лет, ты словно называешь это место своим домом. Это была важная часть моей карьеры, моей жизни, и так будет всегда. Возвращаясь в Калифорнию, я понимаю, что это уже не то место, но всё равно очень волнительно вернуться в Южную Калифорнию. Я с нетерпением жду этого.

Было грустно и тяжело покидать «Эдмонтон». У нас там всё было хорошо, особенно с семьёй, товарищами по команде, хоккеем моего ребёнка, его хоккейной командой, его друзьями. Конечно, тяжело уезжать, но мы с семьёй с нетерпением ждём возможности создать новые прекрасные воспоминания в Лос-Анджелесе.

Мы играли с «Кингз» в первом раунде последние два года, когда я играл в «Эдмонтоне». И хотя мы выиграли обе серии, «Лос-Анджелес» был отличной хоккейной командой. Эти серии могли закончиться по-разному. В итоге мы нашли способ их обыграть, но вы видели, на что они способны. Всё, что я знаю, — это то, что мне нравится, как построена команда. Против них всегда было сложно играть.

Как я уже сказал, поначалу будет непривычно. В начале моей карьеры у меня было соперничество с болельщиками и игроками «Кингз». Теперь я один из них. Я рад новому вызову. Будет весело», — цитирует Перри пресс-служба клуба.

Два предыдущих сезона Перри провёл в «Эдмонтон Ойлерз», в сезоне-2024/2025 на его счету 30 (19+11) очков в 81 матче регулярного чемпионата и 14 (10+4) очков в 22 матчах плей-офф.