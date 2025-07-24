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«Скажу так — грех жаловаться». Илья Ковальчук оценил свою спортивную карьеру

«Скажу так — грех жаловаться». Илья Ковальчук оценил свою спортивную карьеру
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Бывший нападающий «Спартака» и сборной России Илья Ковальчук высказался о своей профессиональной карьере.

– Как оцените свою карьеру?
– Оценивать нужно не мне, а вам, болельщикам и журналистам. Было много всего. Скажу так – грех жаловаться, – цитирует Ковальчука Legalbet.

Форвард трижды становился обладателем Кубка Гагарина, в составе сборной России он выигрывал два чемпионата мира и одни Олимпийские игры. Ковальчук — первый игрок в истории российского хоккея, выбранный на драфте НХЛ под общим первым номером. Форвард установил множество рекордов результативности «Атланты Трэшерз» и стал обладателем «Морис Ришар Трофи».

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