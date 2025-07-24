«Скажу так — грех жаловаться». Илья Ковальчук оценил свою спортивную карьеру

Бывший нападающий «Спартака» и сборной России Илья Ковальчук высказался о своей профессиональной карьере.

– Как оцените свою карьеру?

– Оценивать нужно не мне, а вам, болельщикам и журналистам. Было много всего. Скажу так – грех жаловаться, – цитирует Ковальчука Legalbet.

Форвард трижды становился обладателем Кубка Гагарина, в составе сборной России он выигрывал два чемпионата мира и одни Олимпийские игры. Ковальчук — первый игрок в истории российского хоккея, выбранный на драфте НХЛ под общим первым номером. Форвард установил множество рекордов результативности «Атланты Трэшерз» и стал обладателем «Морис Ришар Трофи».