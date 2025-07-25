Гизатуллин: в «Динамо» очень хороший подбор игроков. В сезоне нужно делать шаг вперёд

Старший тренер московского «Динамо» Ильнур Гизатуллин оценил состав команды на предстоящий сезон КХЛ.

– Наверное, будет справедливо сказать, что в «Адмирале» вы занимались тем, что в основном перезапускали карьеры хоккеистов. Гутик, Петухов, Шэн, Старков, Сошников – всё это игроки, от которых ранее где-то отказались. В «Динамо» вам предстоит работать с игроками другого плана – Пакетт, Уил…

– Никита Гусев.

– И вот это всё звезды, которым по большому счёту нечего доказывать. И нужно не перезапускать карьеры, а уже просто давать результат. Для тренера это другое?

– Да. Но я общался с тренерами – все сказали, что в команде собраны адекватные ребята. Хочу сказать, что уже по подготовительному сбору, где мы сейчас работаем с игроками на двусторонних контрактах, видно, что все ребята полны желания. У них нет такого ощущения, что до старта предсезонного сбора остаётся ещё достаточно времени, поэтому можно позволить себе работать вполсилы. Все отдаются на сто процентов – и на льду, и на земле.

Уверен, что с таким же отношением будут заниматься и другие хоккеисты. Не соглашусь с вашей формулировкой, что им уже нечего доказывать. Все ставят перед собой исключительно максимальные задачи. В прошлом сезоне «Динамо» взяло бронзовые медали. В новом сезоне нужно делать шаг вперёд. Думаю, что всё сложится и всё у нас будет хорошо.

– Если допустить, что в ближайшее время «Динамо» официально объявит о продлении контрактов с Гусевым и Комтуа, вы будете полностью довольны подбором хоккеистов в вашем распоряжении?

– Абсолютно. Конечно, хороший состав. Тем более для меня это такой большой контраст. Видел их в качестве соперников и понимаю, как они играют. Сейчас посмотрел игры команды в плей-офф. Можно сказать, что у нас очень хороший подбор игроков», — сказал Гизатуллин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.