Экс-тренер «Адмирала» назвал причину своего ухода из штаба Леонида Тамбиева

Старший тренер московского «Динамо» Ильнур Гизатуллин назвал причину своего ухода из штаба главного тренера «Адмирала» Леонида Тамбиева.

– Если посмотреть на всю вашу тренерскую карьеру, то легко обратить внимание, что вы не большой любитель менять команды. Что стало главным фактором в решении перейти из «Адмирала» в «Динамо»?

– Во-первых, это само предложение от клуба «Динамо». Мы созвонились с Алексеем Николаевичем Кудашовым. Он сказал, что освобождается место и я в списке кандидатов. Через какое-то время мы с ним поговорили, я приехал в Москву – и потом подписали контракт. Но я уже задумывался о том, что нужно что-то поменять. Три года провёл во Владивостоке – немножко далековато, эти перелёты начинают сказываться на здоровье.

– То есть адаптироваться к этим перелётам до конца физически невозможно?

– В первом время это несложно. А потом идёт накопительный эффект. Шутки ради посчитали – по-моему, восемь оборотов вокруг Земли сделали за сезон. Там клуб делает всё возможное, чтобы команда чувствовала себя комфортно. Но природу не обманешь.

– Когда игроки меняют одну команду на другую, они говорят про новые вызов и цели. «Динамо» объективно декларирует более высокие цели и задачи, чем «Адмирал». Повлияло ли это на ваше решение?

– Конечно. «Динамо» – топ-клуб с большой историей. Это ответственность и для любого тренера большая честь.

– Можно ли сказать, что при вашем расставании с «Адмиралом» Леонид Григорьевич Тамбиев отпустил без обид?

– Обид нет, он всё понимает, мы взрослые люди. Просто спросил, какие у меня дальнейшие планы, – я ответил. Пожали друг другу руки и пожелали удачи», — сказал Гизатуллин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.