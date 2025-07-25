Старший тренер «Динамо» — о Комтуа: «подкожный». Такой хоккеист нужен любой команде

Старший тренер московского «Динамо» Ильнур Гизатуллин оценил стиль игры нападающего Макса Комтуа.

– Что скажете о Комтуа как человек, который с ним ещё не работал, но вы видели, как он играл, в том числе и против вашей бывшей команды? Он провёл дебютный сезон в КХЛ и запомнился не только болельщикам, но и очень многим соперникам.

– В прошлом сезоне мы провели с «Динамо» два матча. И он действительно раздражал своих соперников, но это часть игры. У нас и в «Адмирале» был такой хоккеист – Денис Голубев из Казани. Такого плана игроков называют «подкожными». Они своим поведением раздражают оппонентов и сбивают их с игрового ритма. Такой хоккеист нужен любой команде. Но Комтуа ещё и приносит результат, что доказал в последнем плей-офф», — сказал Гизатуллин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.