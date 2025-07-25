Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Экс-тренер «Адмирала» ответил, хотел ли он переманить игроков вслед за собой в «Динамо»

Экс-тренер «Адмирала» ответил, хотел ли он переманить игроков вслед за собой в «Динамо»
Аудио-версия:
Комментарии

Старший тренер московского «Динамо» Ильнур Гизатуллин ответил, хотел ли он переманить игроков вслед за собой из «Адмирала».

– Если бы у вас была такая возможность, было бы желание кого-то из игроков «Адмирала» на истекающих контрактах переманить в «Динамо» вслед за собой?
– Нет. Такого желания не было. В «Динамо» есть квалифицированный менеджмент, который и занимается селекционными вопросами. Если меня попросят высказать мнение по любому игроку – не только из «Адмирала», но и из других команд, с кем я работал и кого знаю лично, – то могу отметить какие-то детали. Но по игрокам «Адмирала» таких вопросов не возникало.

– В первом интервью после перехода в «Динамо» вы говорили, что вам предоставили видеоматериал для изучения. На что в первую очередь обращали внимание, изучая эту подборку?
– Обращал внимание на то, как команда играет, как контролирует шайбу и что делает в атаке. Такие нюансы и такие моменты отличаются от «Адмирала», потому что разные команды с разными исполнителями», — сказал Гизатуллин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Ильнуром Гизатуллиным читайте на «Чемпионате»:
«Сделали 8 оборотов вокруг Земли. Природу не обманешь». Кто стал новым тренером «Динамо»?
Эксклюзив
«Сделали 8 оборотов вокруг Земли. Природу не обманешь». Кто стал новым тренером «Динамо»?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android