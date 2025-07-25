Старший тренер «Динамо» — о нынешнем межсезонье в КХЛ: некоторым вещам нет объяснения

Старший тренер московского «Динамо» Ильнур Гизатуллин оценил различные события, произошедшие в межсезонье в КХЛ, — многочисленные расторжения контрактов с игроками «Авангарда», уход «Витязя» и другие.

– Многие называют нынешнее межсезонье КХЛ самым весёлым и одновременно самым странным за всё время существования лиги. Можете выделить событие, которое больше всего поразило?

– На самом деле не очень хочется это комментировать. Понимаю, что хоккей – это бизнес. Но у меня даже нет слов: сначала берут, потом убирают, расторгают. Честно скажу, что некоторым вещам нет объяснения.

В моём понимании: прежде чем принять какое-то решение, его надо взвесить, всё обговорить и договориться. И если ты уже принял решение, то нужно быть честным до конца и выполнить все обязательства», — сказал Гизатуллин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.