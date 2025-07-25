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В московском «Динамо» высказались о судьбе форварда, который вернулся в команду из Америки

В московском «Динамо» высказались о судьбе форварда, который вернулся в команду из Америки
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Старший тренер московского «Динамо» Ильнур Гизатуллин высказался о возвращении из Северной Америки нападающего Александра Кисакова.

– Сейчас на просмотровом контракте в «Динамо» находится Александр Кисаков. В своё время они вместе с Даниилом Гутиком были лидерами той чемпионской динамовской молодёжки. Видите в нём аналогичный потенциал?
– Если брать Сашу, то уже по нашей текущей совместной работе видно, что он игрок, который может из нулевого момента создать голевую ситуацию и самое главное – забить. Это очень важное качество для форварда. Не знаю, почему у него не сложилось в Америке.

Но здесь он работает с огромным желанием. Кисаков отправится на предсезонный сбор вместе с командой. Дальше всё будет зависеть только от него. Если будет работать на максимуме, тогда у него всё получится», — сказал Гизатуллин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Ильнуром Гизатуллиным читайте на «Чемпионате»:
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Эксклюзив
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