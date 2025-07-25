Гизатуллин: у Гутика действительно были проблемы с ногами. Он исправил ситуацию

Старший тренер московского «Динамо» Ильнур Гизатуллин заявил о прогрессе нападающего «Адмирала» Даниила Гутика.

– Интересно, что в прошлом сезоне главными лидерами «Адмирала» были Даниил Гутик и Егор Петухов. Два игрока, от которых в разное время по разным причинам отказались в системе «Динамо». После перехода в «Динамо» не обсуждали с Кудашовым их прогресс в «Адмирале»?

– Вскользь он поинтересовался. Но, опять же: «Адмирал» и «Динамо» – это две совершенно разные команды с разным уровнем исполнителей. Знаю, что Даня Гутик с молодёжной командой «Динамо» выиграл Кубок Харламова.

– После чего в скором времени от него отказались. Считалось, что у него слабые ноги и что он медленный.

– И это имело место. Когда я только пришёл в «Адмирал», он как раз приехал к нам из фарм-клуба в Высшей лиге и с ногами у него действительно были проблемы. Но он талантливый и креативный хоккеист, который за счёт работы смог исправить эту ситуацию. Своей работой смог заслужить доверие главного тренера. Я пришёл в ноябре, а ближе к началу плей-офф он стал стабильно играть. Не скажу, что в тот момент Даниил уже стал лидером, но он железно занял место в основном составе. Потом ему начали доверять ещё и большинство – он добился всего благодаря своей работе.

– Егор Петухов выдал феноменальный сезон.

– Парень, который может играть. Но тут важна разница в классе команд. В «Динамо» у него были немного другие роли. В «Адмирале» он вышел на ведущие позиции. Особенно когда пришёл Никита Сошников, у них получилось образовать лидерское звено. Егор доказал, что он может играть в большинстве. По-моему, он даже установил свой личный снайперский рекорд. Рад за него», — сказал Гизатуллин в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.