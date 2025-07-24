Журналист НХЛ оценил перспективы Джейсона Робертсона покинуть «Даллас»

Журналист НХЛ Дэн Розен высказался о вероятном обмене нападающего «Даллас Старз» Джейсона Робертсона. Действующий контракт 25-летнего нападающего с зарплатой $ 7,75 млн рассчитан до конца следующего сезона.

«Ходило много слухов и обсуждений о будущем Робертсона в «Даллас Старз». Это, очевидно, приводит к предположениям о возможном переходе 26-летнего форварда ещё до начала этого сезона. Итак, какова вероятность его обмена? На данный момент 50/50, поскольку всё зависит от того, смогут ли «Старз» и Робертсон попытаться заключить новый контракт раньше или позже. «Старз», безусловно, взвешивают множество факторов, ведь это не тот игрок, которого можно просто так обменять. Он слишком ценен, но когда цена станет слишком высокой?

Если смотреть на краткосрочную перспективу, хотя она будет и не из лёгких, «Даллас» может соответствовать потолку зарплат в этом сезоне, учитывая расходы на Робертсона. В более долгосрочной перспективе потолок зарплат вырастет на $ 8,5 млн до $ 104 млн к сезону-2026/2027. Итак, «Старз» могут договориться с Робертсоном в зависимости от финансовых условий его следующего контракта, но препятствием может стать защитник Томас Харли, который также должен стать ограниченно свободным агентом после этого сезона. 19 августа Харли исполняется 24 года. Если «Старз» почувствуют, что им придётся выбирать между Харли и Робертсоном, с кем продлить контракт, сложно будет возразить против того, чтобы выбрать восходящего защитника, а не форварда с 35 голами за сезон. Но должен ли это быть выбор? Чем пожертвует «Даллас», если продлит контракт с обоими? Эти вопросы они задают себе сейчас.

Если Робертсона обменяют, «Старз» выиграют от заключения сделки, подобной сделке по Марнеру с «Вегас Голден Найтс». Если команда, приобретающая Робертсона, получит возможность обсудить с ним условия контракта до обмена, это увеличит доход «Далласа». Также возможно, что команда, желающая приобрести Робертсона, будет уверена в своей способности в конечном итоге продлить с ним контракт, и не будет необходимости в немедленном заключении сделки. Это может обернуться и против него», — цитирует Розена официальный сайт НХЛ.

В прошлом сезоне Робертсон стал лучшим снайпером «Далласа» и вторым бомбардиром команды, набрав 80 (35+45) очков в 82 матчах.