«Ледяная Армия» не примет участия в следующем сезоне чемпионата ЖХЛ, сообщает пресс-служба Женской хоккейной лиги.

В связи с тем что хоккейный клуб «Ледяная Армия» (г. Москва) не предоставил в установленный срок полный пакет документов, необходимых для подтверждения гарантий участия в чемпионате Женской хоккейной лиги сезона 2025/2026, Федерацией хоккея России принято решение о недопуске команды к выступлению в новом сезоне.

Примечательно, что 4 июня 2025 года было объявлено, что «Ледяная Армия» станет новым участником ЖХЛ. Однако за полтора месяца клуб так и не смог дать необходимые финансовые гарантии.