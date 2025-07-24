«Амур» выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Амурской области

«Амур» выразил соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе, произошедшей сегодня в Амурской области. Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» разбился в нескольких километрах от аэропорта города Тында в Амурской области. По данным оперативных служб, на борту находились 40 пассажиров и 6 членов экипажа, все погибли.

«Сегодня в Амурской области потерпел крушение самолет Ан-24, следовавший по маршруту Хабаровск-Благовещенск-Тында. Катастрофа унесла жизни пассажиров и членов экипажа из разных регионов нашей страны. В этот тяжёлый момент игроки, тренеры и персонал хоккейного клуба «Амур» выражают искренние соболезнования родным и близким погибших. Мы скорбим вместе с вами», — говорится в сообщении пресс-службы хабаровского клуба.