Роман Ротенберг поздравил с днём рождения бывшего тренера сборной России Вячеслава Быкова

Первый вице-президент ФХР и член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг поздравил с днём рождения бывшего главного тренера сборной России Вячеслава Быкова. Заслуженный тренер России празднует сегодня своё 65-летие.

«Сегодня юбилей у выдающегося человека и настоящей легенды нашего хоккея – поздравляю с днём рождения Вячеслава Аркадьевича Быкова! Пятикратный чемпион мира, двукратный олимпийский чемпион, человек, чьё имя навсегда вписано в историю советского и российского хоккея как игрока, тренера и наставника. Его блестящая игровая карьера – это пример высочайшего мастерства, интеллекта на льду и уважения к команде.

Как тренер Вячеслав Аркадьевич подарил стране незабываемые эмоции: золото чемпионатов мира в Квебеке (2008) и Берне (2009) вернули сборной России статус сильнейшей команды планеты. А вместе со СКА мы сделали то, что ранее считалось невозможным – впервые в истории Санкт-Петербурга и клуба завоевали Кубок Гагарина. Это было по-настоящему историческое достижение, и я горжусь, что прошёл этот путь рядом с Вами. Вячеслав Аркадьевич – это человек, который вдохновляет своим примером, уровнем мышления и уважением к хоккею. Его вклад в развитие отечественного хоккея – колоссальный, и мы все ему за это бесконечно благодарны», — написал Ротенберг в своём телеграм-канале.