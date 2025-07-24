Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко оценил шансы на возвращение Вячеслава Козлова в московское «Динамо». 19 июля «Сочи» уволил главного тренера команды через полтора месяца после назначения. Ранее Козлов работал в штабе Алексея Кудашова в московском «Динамо».

«В теории всё возможно. Всё будет зависеть от руководства московского клуба, как себя поведут, захотят ли. Немаловажную роль играет и Алексей Николаевич, потому что уже взяли Гизатуллина. Сложно говорить об этом и оценивать возможное возвращение Козлова», – цитирует Терещенко Vprognoze.ru.

Ранее Владимир Крикунов дал согласие стать главным тренером «Сочи».