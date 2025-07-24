ХК «Спартак» и московское «Динамо» совершили обмен

Как стало известно «Чемпионату», «Спартак» и московское «Динамо» совершили обмен, в результате которого в стан бело-голубых отправился вратарь Дмитрий Куликов. В «Спартак» перешёл нападающий Никита Буруянов.

22-летний Буруянов в прошлом сезоне провёл 46 матчей за клуб в регулярном чемпионате и набрал 10 очков при показателе полезности «+3». На счету нападающего ещё 28 проведённых игр в ВХЛ и 13 (7+6) очков при показателе полезности «+5».

Воспитанник «Спартака» 24-летний Куликов в 2023 году был признан лучшим вратарём ВХЛ и стал обладателем Кубка Петрова в составе воскресенского «Химика». Голкипер провёл девять матчей за красно-белых в КХЛ с 87,1% отражённых бросков.