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ХК «Спартак» и московское «Динамо» совершили обмен

ХК «Спартак» и московское «Динамо» совершили обмен
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Как стало известно «Чемпионату», «Спартак» и московское «Динамо» совершили обмен, в результате которого в стан бело-голубых отправился вратарь Дмитрий Куликов. В «Спартак» перешёл нападающий Никита Буруянов.

22-летний Буруянов в прошлом сезоне провёл 46 матчей за клуб в регулярном чемпионате и набрал 10 очков при показателе полезности «+3». На счету нападающего ещё 28 проведённых игр в ВХЛ и 13 (7+6) очков при показателе полезности «+5».

Воспитанник «Спартака» 24-летний Куликов в 2023 году был признан лучшим вратарём ВХЛ и стал обладателем Кубка Петрова в составе воскресенского «Химика». Голкипер провёл девять матчей за красно-белых в КХЛ с 87,1% отражённых бросков.

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