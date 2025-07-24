ESPN поделился ожиданиями от нового сезона «Вашингтона»

Журналисты североамериканского сайта ESPN поделились ожиданиями от нового сезона «Вашингтон Кэпиталз».

«Алекс Овечкин начинает сезон-2025/2026 в качестве рекордсмена НХЛ по количеству голов. Но «Кэпс» не будут просто снабжать его шайбами весь сезон. Команда надеется пройти дальше второго раунда, возможно, пополнив список претендентов на Кубок Стэнли», — сказано в статье.

Напомним, в прошлом сезоне столичный клуб в регулярке занял первое место в Восточной конференции. В первом раунде розыгрыша плей-офф подопечные Спенсера Карбери победили «Монреаль Канадиенс» (4-1), во втором — проиграли «Каролине Харрикейнз» (1-4).