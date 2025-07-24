22-летний защитник Богдан Конюшков продлил контракт с «Торпедо». Об этом сообщает пресс-служба нижегородского клуба. Новое соглашение носит односторонний характер и действует до 30 мая 2027 года.

Дебютировав в «Торпедо» в сезоне-2022/2023, Богдан провёл за команду 215 матчей, набрал 77 (12+65) очков. Также он помог «Чайке» завоевать Кубок Харламова, а «Торпедо-Горький» — Кубок чемпиона России.

Напомним, ранее стало известно, что хоккейные клубы «Торпедо» и ЦСКА произвели обмен, в результате которого двусторонний контракт с нижегородцами подписал нападающий Никита Рожков. Армейский клуб получил за 25-летнего игрока атаки денежную компенсацию.