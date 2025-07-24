Защитник «Айлендерс» Романов: хочется, чтобы Цыплаков подписал с клубом новый контракт

Российский защитник «Нью-Йорк Айлендерс» Александр Романов высказался о возможном новом контракте нападающего Максима Цыплакова и «островитян».

«Хочется, чтобы Цыплаков подписал с нашим клубом новый контракт. У него есть всё для того, чтобы закрепиться в НХЛ. Максим — классный парень, мы хорошо общаемся. И в свой дебютный сезон он достойно показал себя, хотя это был период адаптации к НХЛ. Но ему ещё есть к чему стремиться. И Макс это понимает — у него большая мотивация показать себя и надолго задержаться в НХЛ», — приводят слова Романова «Известия».

Ранее стала известна дата арбитражных слушаний по контракту Максима Цыплакова с «Айлендерс».