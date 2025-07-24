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Стали известны хоккеисты, которые сыграют в Матче звёзд OviCup

Стали известны хоккеисты, которые сыграют в Матче звёзд OviCup
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В финальный день Кубка Александра Овечкина — 9 августа — на лёд арены «Мытищи» им. В. И. Шалимова выйдут прославленные российские хоккеисты. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта Московской области.

Участие в Матче звёзд вместе с лучшим снайпером в истории НХЛ Александром Овечкиным примут Вячеслав Фетисов, Валерий Каменский, Алексей Морозов, Илья Ковальчук, Павел Дацюк, Кирилл Капризов, Дмитрий Орлов, Игорь Шестёркин, Михаил Сергачёв, Матвей Мичков, Кирилл Марченко, Егор Замула, Сергей Коньков, Александр Гуськов, Андрей Николишин и другие хоккеисты.

Также в составе команд сыграю двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко, чемпион России, обладатель Суперкубка России, призёр чемпионата Европы по футболу Дмитрий Сычёв, первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг, спортивный функционер, президент промоутерской компании Fight Nights Камил Гаджиев, блогеры Владимир Тимофеев (Vobon), Ярослав Кузьмичёв (Yarkuzya), Андрей Репин (Repa), Дмитрий Козлов (Deemy), HockeyStigg и другие.

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