Экс-министр спорта России Матыцин: достижение Овечкина побьют не раньше следующего века

Бывший министр спорта России Олег Матыцин высказался о рекорде нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина по голам в НХЛ и оценил возможное будущее игрока после окончания карьеры.

«Вопрос о дальнейших планах, наверное, надо задавать Александру. Его называют Александр Великий — он действительно великий, яркий и успешный спортсмен, великий представитель нашей страны. Он и сам всегда подчёркивает национальную принадлежность. Мы им гордимся, он — воспитанник отечественной школы хоккея, у него спортивная семья, он привержен принципам отечественного спорта. Это яркий и позитивный пример для всего спорта, не только для хоккеистов.

Думаю, никто не сомневался, что он побьёт рекорд, вопрос был только в том – когда. Получилось символично: 6 апреля — в Международный день спорта. Он выступил как посол мира, чистоты спорта. Не знаю, планировал ли он это, но получилось именно так. Если планировал, значит, он грамотный управленец и умеет управлять не только своими действиями, но и тем, что происходит в НХЛ.

А о том, чтобы пригласить его работать… При всём уважении к нашему комитету, его площадка значимая, однако не такая большая. Мне кажется, Александру интересна более масштабная аудитория — студенты, крупные университеты. Его достижение — не только в спорте, но и в жизни. Это мощнейший мотиватор для самореализации. Несмотря на все вызовы, травмы он прошёл свой путь и доказал, что когда есть цель, мечта, то всё возможно. И это посыл не только для нашего комитета, а для миллионов людей.

Мы всегда рады его видеть, всегда принимаем его с благодарностью и признательностью. Конечно, мы сразу поздравили его с таким рекордом — предыдущий держался 26 лет. Думаю, достижение Овечкина побьют не раньше следующего века — если только в хоккее не увеличат ворота. Но и он будет увеличивать число своих голов», — цитирует Матыцина «Газета.Ru».