Трёхкратный чемпион мира оценил назначение Боба Хартли в «Локомотив»

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко оценил назначение Боба Хартли в «Локомотив» на пост главного тренера.

«Назначение Боба Хартли – сильный ход «Локомотива», он очень классный специалист. Я работал с ним под конец своей карьеры и даже в статусе опытного игрока приобрёл благодаря работе с ним новые навыки. С Хартли «Локомотив» будет одним и претендентов на победу в Кубке Гагарина», — цитирует Терещенко LiveResult.

Ранее Хартли возглавлял «Авангард» (с 2018 по 2022 год), с которым выиграл Кубок Гагарина в 2021 году. Также он приводил команды к чемпионским титулам в НХЛ (Кубок Стэнли с «Колорадо Эвеланш» в 2001 году), АХЛ (Кубок Колдера с «Херши» в 1997 году) и швейцарской лиге (победа с «Цюрихом» в 2012 году).