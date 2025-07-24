Голкипер «Калгари» Просветов: уже готовлюсь к встрече с Макдэвидом

Российский голкипер «Калгари Флэймз» Иван Просветов рассказал о своей подготовке к играм в Национальной хоккейной лиге.

«Честно говоря, я уже готовлюсь к встрече с Макдэвидом. Совсем недавно смотрел видеозаписи его тренировок. Думаю, мне стоит подготовиться так же. Мне уже доводилось играть с такими звёздными игроками, как Натан Маккиннон и Кейл Макар — оба, на мой взгляд, гении. Этот опыт дал мне понимание того, как работать против элитных талантов. Это сложно, но достижимо. Бобровский, например, добился этого в двух финалах Кубка Стэнли подряд», — цитирует Просветова RG.

Ранее Просветов высказался об уходе из ЦСКА.