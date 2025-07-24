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Четыре хоккеиста подписали пробные контракты с московским «Динамо»

Четыре хоккеиста подписали пробные контракты с московским «Динамо»
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Четыре хоккеиста подписали пробные контракты с московским «Динамо», сообщает пресс-служба бело-голубых.

Нападающие Иван Казаковцев, Сергей Артемьев, Даниил Прохоров и Александр Кисаков примут участие в лагере развития клуба, после чего пройдут предсезонную подготовку в системе московского «Динамо». Пробные соглашения с хоккеистами действительны до 29 августа. В течение этого времени тренерский штаб московского «Динамо» примет решение о подписании полноценных контрактов с игроками.

Ранее московское «Динамо» заключило контракты с шестью хоккеистами — нападающими Никитой Буруяновым, Артёмом Черновым, Макаром Ханиным, Владиславом Михайловым, Матвеем Максимовым и защитником Игорем Вербицким.

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