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Вячеслав Быков: Малкин, Кучеров, Панарин, остальные игроки НХЛ — это российский генофонд

Вячеслав Быков: Малкин, Кучеров, Панарин, остальные игроки НХЛ — это российский генофонд
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Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков высказался о лидерах российского хоккея, выступающих в Национальной хоккейной лиге.

«Малкин, Кучеров, Панарин и остальные игроки НХЛ – это российский генофонд. За ними приятно наблюдать и радоваться им успехам и работе. Для молодёжи они отличный пример того, как надо себя вести, чтобы так долго играть на самом высоком уровне», — приводит слова Быкова LiveResult.

Напомним, ранее первый вице-президент ФХР и член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг поздравил с днём рождения бывшего главного тренера сборной России Вячеслава Быкова.

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