«С особыми чувствами остаюсь здесь». Конюшков — о продлении контракта с «Торпедо»

22-летний защитник Богдан Конюшков высказался о продлении контракта с «Торпедо». Новое соглашение носит односторонний характер и действует до 30 мая 2027 года.

«Дорогие болельщики, всем привет! Очень рад остаться в Нижнем Новгороде, выступать в цветах этого клуба за эту эмблему, этот город, за вас. Когда выходишь на лёд, не описать словами, как важна поддержка для меня, для ребят. Очень рад, когда видимся в городе после игры, всегда стараемся вам уделять время, поэтому вам ещё раз большое отдельное спасибо. Очень ждём предсезонных матчей, очень ждём сезона.

Впереди нас ждёт много достижений. Я думаю, что мы должны повеселиться. Поэтому очень рад остаться в этом городе. Можно сказать, что [город] стал уже вторым домом, поэтому с особыми чувствами я остаюсь здесь», — цитирует Конюшкова пресс-служба «Торпедо».