Просветов: психологическая устойчивость Бобровского поразительна, он легенда

Российский голкипер «Калгари Флэймз» Иван Просветов оценил психологическую устойчивость вратаря «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского.

«Бобровский невероятно собран и сосредоточен. Он тоже ошибается, но разница в том, что он не позволяет этим ошибкам влиять на его психологическое состояние. Даже допустив ошибку, он продолжает играть так же уверенно. Его психологическая устойчивость поразительна. Он — легенда. Весь его процесс подготовки — это то, к чему я стремлюсь», — приводит слова Просветова RG.

Напомним, ранее вратарь Иван Просветов рассказал о своей подготовке к играм в Национальной хоккейной лиге.