Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Просветов: психологическая устойчивость Бобровского поразительна, он легенда

Просветов: психологическая устойчивость Бобровского поразительна, он легенда
Комментарии

Российский голкипер «Калгари Флэймз» Иван Просветов оценил психологическую устойчивость вратаря «Флориды Пантерз» Сергея Бобровского.

«Бобровский невероятно собран и сосредоточен. Он тоже ошибается, но разница в том, что он не позволяет этим ошибкам влиять на его психологическое состояние. Даже допустив ошибку, он продолжает играть так же уверенно. Его психологическая устойчивость поразительна. Он — легенда. Весь его процесс подготовки — это то, к чему я стремлюсь», — приводит слова Просветова RG.

Напомним, ранее вратарь Иван Просветов рассказал о своей подготовке к играм в Национальной хоккейной лиге.

Материалы по теме
Голкипер «Калгари» Просветов: уже готовлюсь к встрече с Макдэвидом
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android