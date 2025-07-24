Hockey Sverige: Дмитрий Тимашов возвращается в КХЛ и будет играть за «Адмирал»

Шведский нападающий Дмитрий Тимашов в следующем сезоне будет играть за «Адмирал», сообщает издание Hockey Sverige.

«Я хочу играть в КХЛ, чтобы быть ближе к своей семье. Я почувствовал удовлетворение, поговорив с генеральным директором и тренером клуба. Будет здорово снова играть в КХЛ и, как я уже сказал, быть рядом со своей русской семьёй, которую я почти не видел с тех пор, как переехал в Швецию», — заявил Тимашов.

Отмечается, что контракт с дальневосточным клубом заключён на два года.

Прошлый сезон Дмитрий, у которого отец русский, а мать — украинка, завершил в Швейцарии, выступая за «Женев-Серветт».

В прошедшем сезоне форвард выступал за «Сочи». Нападающий набрал 4 (1+3) очка в 22 играх с показателем полезности «-7». Тимашов покинул южан в январе 2025 года.