«Тренерская глыба России». Терещенко — о возможном назначении Крикунова в «Сочи»

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко прокомментировал возможное назначение Владимира Крикунова в «Сочи» на пост главного тренера.

«Владимир Васильевич – тренерская глыба нашей страны. Раз «Сочи» решил пригласить его, а не более молодого специалиста, значит, Крикунов устраивает главу клуба. Владимир Васильевич в отличном состоянии и готов и дальше покорять новые вершины и приносить пользу», — приводит слова Терещенко LiveResult.

75-летний Крикунов ранее возглавлял выступающее во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ) петербургское «Динамо» с 2023 по 2024 год. Под его руководством московское «Динамо» стало чемпионом России (2005) и обладателем Кубка европейских чемпионов (2006). Также специалист возглавлял сборные Словении (1995-1996), Казахстана (2012-2013) и России (2004-2006).