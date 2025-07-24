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«В том числе для получения информации для отца». Артюхин — о Ларионове‑младшем в СКА

«В том числе для получения информации для отца». Артюхин — о Ларионове‑младшем в СКА
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Бывший нападающий клубов КХЛ Евгений Артюхин высказался о приходе в СКА Игоря Ларионова-младшего, который будет выступать под руководством своего отца.

— Как относитесь к тому, что в СКА в новом сезоне будет играть сын главного тренера?
— Как по мне, если твой сын вытягивает команду, то почему бы и нет? Главное, чтобы он в игре вытягивал. Да и для отца важно иметь своего человека в команде, в том числе для получения какой‑то информации. Если человек вытягивает, не вижу в этом ничего плохого. Пусть парень играет, развивается, помогает себе, команде и отцу в первую очередь, — приводит слова Артюхина «Матч ТВ».

Ранее бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов прокомментировал переход Игорь Ларионова-младшего в СКА.

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