«В том числе для получения информации для отца». Артюхин — о Ларионове‑младшем в СКА

Бывший нападающий клубов КХЛ Евгений Артюхин высказался о приходе в СКА Игоря Ларионова-младшего, который будет выступать под руководством своего отца.

— Как относитесь к тому, что в СКА в новом сезоне будет играть сын главного тренера?

— Как по мне, если твой сын вытягивает команду, то почему бы и нет? Главное, чтобы он в игре вытягивал. Да и для отца важно иметь своего человека в команде, в том числе для получения какой‑то информации. Если человек вытягивает, не вижу в этом ничего плохого. Пусть парень играет, развивается, помогает себе, команде и отцу в первую очередь, — приводит слова Артюхина «Матч ТВ».

Ранее бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов прокомментировал переход Игорь Ларионова-младшего в СКА.