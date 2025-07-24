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Рыбин отреагировал на сравнения 20-летнего вратаря Андреянова с Сергеем Бобровским

Рыбин отреагировал на сравнения 20-летнего вратаря Андреянова с Сергеем Бобровским
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Бывший нападающий клубов КХЛ Максим Рыбин отреагировал на сравнения 20-летнего вратаря ЦСКА Петра Андреянова с голкипером «Флориды Пантерз» Сергеем Бобровским.

«Чтобы сравнивать этого парня, нужно знать этого парня, знать, что он из себя представляет. Бобровский – это уникум. В плане своей подготовки он уникальный. Если его в Америке сравнивают, значит, эти авансы отрабатывает, наверное», — приводит слова Рыбина Vprognoze.

В завершившемся сезоне 18-летний Андреянов провёл 37 матчей в регулярном чемпионате МХЛ, в которых отражал 94,2% бросков при коэффициенте надёжности 1,75 и трёх шат-аутах. Пётр стал первым из россиян, выбранным на драфте НХЛ 2025 года.

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