Иван Просветов: выиграть Кубок Стэнли с «Калгари» было бы невероятно

Российский голкипер «Калгари Флэймз» Иван Просветов высказался о том факте, что канадские команды не выигрывали Кубок Стэнли с 1993 года.

«С точки зрения статистики, чем дольше что-то не происходит, тем выше вероятность, что оно когда-нибудь произойдёт. Выиграть Кубок Стэнли с «Калгари» было бы невероятно. Если серьёзно, то я не думаю, что эта засуха указывает на какую-то определённую тенденцию. Кубок Стэнли невероятно сложно взять. Обычно чемпионом становится команда, которая претендует на него уже несколько лет. У команд есть определённый путь к победе. Очень редко случается так, чтобы просто так взять кубок» — цитирует Просветова RG.