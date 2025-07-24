Экс-хоккеисты молодёжки Канады признаны невиновными по делу о сексуальном насилии

Бывшие игроки молодёжной сборной Канады Диллон Дюбе, Кэл Фут, Алекс Форментон, Картер Харт и Майкл Маклауд признаны невиновными по делу о сексуальном насилии. Об этом сообщает The Athletic со ссылкой на решение суда Онтарио.

Судья Мария Каррочча в своём решении заявила, что не сочла показания заявительницы «достоверными и заслуживающими доверия». Она пришла к выводу, что обвинение не смогло доказать свою позицию вне разумных сомнений.

Каррочча также обратила внимание на то, что у заявительницы имеются пробелы в воспоминаниях о той ночи, и сама заявительница призналась, что заполняла их предположениями, а не точными фактами. Судья также усомнилась в достоверности её показаний, поскольку заявительница часто начинала ответы с фразы «Я чувствую, что…», что, по мнению суда, указывает на «неуверенность в памяти».

Отмечается, что решение суда может быть обжаловано в 30-дневный срок.

Напомним, в мае 2023 года 24-летняя женщина обратилась в Верховный суд Онтарио с иском, в котором утверждала, что в июне 2018 года неоднократно подвергалась сексуальному насилию со стороны игроков молодёжной сборной Канады.