«Один из самых продуманных ходов межсезонья». ESPN — о переходе Тарасенко в «Миннесоту»

Журналисты североамериканского сайта ESPN оценили переход российского нападающего Владимира Тарасенко в «Миннесоту Уайлд».

«Подписание Владимира Тарасенко может стать одним из самых продуманных ходов межсезонья, если опытный форвард сможет вернуть свой прежний талант бомбардира, которого почти не было видно в прошлом сезоне», — сказано в статье.

Напомним, в конце июня Тарасенко был обменян из «Детройт Ред Уингз» в «Миннесоту». Тарасенко выступал за «Детройт» с 2024 года. В прошедшем сезоне 33-летний форвард набрал 33 (11+22) очка при показателе полезности «-13» в 80 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Тарасенко был выбран клубом «Сент-Луис Блюз» в 2010 году в первом раунде драфта под общим 16-м номером. В составе «блюзменов» стал обладателем Кубка Стэнли в 2019 году. Ещё один чемпионский титул в НХЛ он завоевал вместе с «Флоридой Пантерз» в прошлом сезоне.