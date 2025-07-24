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Имя Матвея Мичкова внесли в Книгу знаменитых людей Кунгура

Имя Матвея Мичкова внесли в Книгу знаменитых людей Кунгура
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Имя российского нападающего «Филадельфии Флайерз» Матвея Мичкова внесли в Книгу знаменитых людей Кунгура. Форвард является уроженцем данного города Пермского края.

«Как один из авторов книги «Может, собственных Платонов» я собираю информацию обо всех уроженцах земли кунгурской, которые в каком-то направлении себя прославили. Есть в ней имена писателей, журналистов, артистов, а в разделе «спортсмены» с 2023 года есть имя Матвея Мичкова.

Матвея я знаю лично. Просто когда-то я работал в школе, а его папа и тётя учились у нас. Пока опубликована лишь краткая биография о нём, никаких его трофеев в нашем музее пока, к сожалению, нет», – приводит слова директора Кунгурского музея-заповедника Сергея Мушкалова «Комсомольская правда».

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