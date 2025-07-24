Журналист рассказал о действиях НХЛ в отношении оправданных экс-игроков молодёжки Канады

Североамериканский журналист Энди Стрикленд рассказал о действиях НХЛ в отношении оправданных экс-игроков молодёжки Канады по делу о сексуальном насилии.

«Можно было бы ожидать, что игроки будут восстановлены до начала следующего сезона. По данным источника, НХЛ пересмотрит решение и проведёт собственную процедуру, прежде чем разрешить этим пяти хоккеистам вернуться в лигу» — написал Стрикленд.

Напомним, сегодня, 24 июля стало известно, что бывшие хоккеисты молодёжной сборной Канады Диллон Дюбе, Кэл Фут, Алекс Форментон, Картер Харт и Майкл Маклауд признаны невиновными по делу о сексуальном насилии.