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Артюхин: в этом году СКА очень скудно действует на трансферном рынке

Артюхин: в этом году СКА очень скудно действует на трансферном рынке
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Бывший нападающий клубов КХЛ Евгений Артюхин оценил селекционную работу СКА в нынешнее межсезонье.

— СКА подписал контракты с бывшими игроками «Торпедо» Филлипсом и Ларионовым‑младшим, как отреагировали на эти трансферы? Что ждёте от команды в следующем сезоне?
— Будет интересно посмотреть, какой хоккей станет показывать СКА — будет ли это стиль прошлогоднего «Торпедо» или что‑то поменяется. А что касается игроков, то любой тренер, приходя в новую команду, тащит с собой своих ребят, которых он проверил временем и доверяет, здесь нет ничего такого.

Что касается трансферной политики, в этом году СКА очень скудно действует, громких имён нет. Я не уверен, что будет сумасшедший результат и мы увидим в финале эту команду, — цитирует Артюхина «Матч ТВ».

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