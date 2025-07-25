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Иван Просветов рассказал, с какими клубами НХЛ не хотел подписывать контракт

Иван Просветов рассказал, с какими клубами НХЛ не хотел подписывать контракт
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Российский голкипер «Калгари Флэймз» Иван Просветов рассказал, как выбирал для себя клуб в НХЛ.

«Самое главное — это возможность играть и бороться за место в стартовом составе. Я верю, что у меня есть шанс играть в «Калгари». Выбирая команду, я оценивал ситуацию с вратарями в разных клубах НХЛ. Я не хотел подписывать контракт с кем-то, у кого уже есть вратари с долгосрочными контрактами на 6 миллионов долларов, например, с Тэтчером Демко из «Ванкувер Кэнакс». Сложно конкурировать с таким игроком. Я также внимательно изучал условия контрактов. Я всерьёз рассматривал только односторонние контракты, потому что команды знали, что я не приму двусторонний», — приводит слова Просветова RG.

Напомним, 26-летний вратарь подписал однолетнее соглашение с «Калгари» на сумму $ 950 тыс.

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