«Каролина» подписала новый контракт с 21-летним форвардом Блейком на сумму $ 45 млн

«Каролина» подписала новый восьмилетний контракт с 21-летним форвардом Джексоном Блейком на общую сумму $ 45 млн. Кэпхит составил $ 5,625 млн. Новое соглашение вступит в силу с сезона-2026/2027. Предстоящий сезон американец отыграет с контрактом новичка.

В прошлом сезоне НХЛ Блейк набрал 34 (17+17) очка в 80 матчах при показателе полезности «+10». В 15 играх плей-офф на его счету 6 (3+3) баллов.

Блейк был выбран «Харрикейнз» на драфте НХЛ 2021 года в четвёртом раунде под общим 109-м номером.

«У Джексона был выдающийся дебютный сезон, и мы думаем, что он только начинает раскрывать свой потенциал», — заявил генеральный менеджер клуба Эрик Тулски.